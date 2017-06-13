Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский баскетболист Деннис Родман в пятый раз прибыл в КНДР

Спорт
13 июня, 11:44 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

В аэропорту экс-звезду НБА встречал заместитель министра по делам физической культуры и спорта КНДР Сон Гван Хе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Деннис Родман

Деннис Родман

© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПХЕНЬЯН, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Известный американский баскетболист Деннис Родман прибыл во вторник в международный аэропорт столицы КНДР, сообщает корр. ТАСС с места события. Экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сопровождают профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас Тойнэга и личный телохранитель.

Родман не ответил на вопросы иностранных журналистов, которые интересовались, привез ли он какое-либо послание от президента США Дональда Трампа.

О цели поездки и сроках его пребывания в КНДР пока ничего не сообщается. В аэропорту Родмана встречал заместитель министра по делам физической культуры и спорта КНДР Сон Гван Хе.

По одной из версий, во время визита он может поднять вопрос об освобождении американского студента Отто Фредерика Вомбиера, приговоренного Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Ночью 1 января 2016 года, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Пятый визит Родмана в КНДР

Это уже пятый визит известного американского спортсмена в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю НБА. Он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.

В Госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

Между США и КНДР нет дипотношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-53 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Местные газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации". Тем не менее власти КНДР не запрещают американским гражданам совершать поездки в народную республику в качестве туристов.

Смотрите также

CNN: бывший американский баскетболист Деннис Родман вскоре вновь посетит КНДР

Власти КНДР подтвердили сведения о визите в страну Денниса Родмана

Американец Бэй считает, что его освобождению из КНДР способствовал Деннис Родман

Власти США выясняют, не нарушил ли баскетболист Родман режим санкций в отношении КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Суд огласит приговор экс-главе ФСИН по делу о закупке электронных браслетов
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Бывший глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве
7
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
Темы дня
Загрузка...
Реклама