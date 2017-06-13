Американский баскетболист Деннис Родман в пятый раз прибыл в КНДР

ПХЕНЬЯН, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Известный американский баскетболист Деннис Родман прибыл во вторник в международный аэропорт столицы КНДР, сообщает корр. ТАСС с места события. Экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сопровождают профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас Тойнэга и личный телохранитель.

Родман не ответил на вопросы иностранных журналистов, которые интересовались, привез ли он какое-либо послание от президента США Дональда Трампа.

О цели поездки и сроках его пребывания в КНДР пока ничего не сообщается. В аэропорту Родмана встречал заместитель министра по делам физической культуры и спорта КНДР Сон Гван Хе.

По одной из версий, во время визита он может поднять вопрос об освобождении американского студента Отто Фредерика Вомбиера, приговоренного Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Ночью 1 января 2016 года, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Пятый визит Родмана в КНДР

Это уже пятый визит известного американского спортсмена в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю НБА. Он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.

В Госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

Между США и КНДР нет дипотношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-53 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Местные газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации". Тем не менее власти КНДР не запрещают американским гражданам совершать поездки в народную республику в качестве туристов.