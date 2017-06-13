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Сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии выявят участника стыкового матча к ЧМ-2018

Спорт
13 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Первый матч пройдет 28 августа, второй - 5 сентября

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии в двухматчевом противостоянии определят участника стыкового матча от зоны Океании за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В заключительном матче отборочного турнира зоны Океании сборная Соломоновых островов в гостях победила команду Папуа-Новой Гвинеи со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Анри Фа'ародо, забивший с пенальти на 33-й минуте и Джерри Донго (45). У хозяев единственный гол на свой счет записал Рэймонд Гунемба (18). На 31-й минуте матча судья удалил с поля защитника команды Папуа-Новой Гвинеи Феликса Комолонга.

В зоне Океании шесть сборных были разделены на две группы. Сборная Соломоновых островов заняла первое место в группе B, набрав девять очков в четырех матчах и на три очка опередив сборную Таити, расположившуюся на второй позиции. Ранее сборная Новой Зеландии заняла первое место (10 очков) в группе А.

Таким образом, сборные Новой Зеландии и Соломоновых Островов, как победители своих групп, сыграют между собой в финальной серии из двух игр. Победитель этого противостояния сыграет в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Первый матч сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии проведут 28 августа, второй - 5 сентября.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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