Баляйкин и Голышев покинули ФК "Томь", Гвинейский находится на просмотре в "Спартаке-2"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Томский футбольный клуб "Томь" покинули в связи с истечением срока контракта пять игроков - полузащитники Евгений Баляйкин, Валерий Чуперка, Павел Голышев и Никита Гвинейский, а также защитник Дмитрий Осипов. О ситуации с трансферами ТАСС рассказал генеральный директор томичей Руслан Киселев.

В понедельник "Томь" начала подготовку к новому сезону, который проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В составе не оказалось сразу несколько игроков, выступавших за команду в премьер-лиге в прошлом сезоне.

"У Чуперки, Баляйкина, Голышева закончились контракты, они свободные агенты и сами ищут себе работу. Мы, может быть, и хотели бы оставить их в своей команде, но сейчас мы даже не можем регистрировать новых игроков из-за запрета со стороны Российского футбольного союза. Осипов, мягко говоря, не готов для ФНЛ, да, он играл в РФПЛ, но это была необходимость, сейчас на его позиции есть игроки сильнее. У Гвинейского закончился контракт и он поехал на смотрины в "Спартак-2", - рассказал Киселев.

Собеседник ТАСС сообщил, что защитник Антон Митирев находится на просмотре у новичка премьер-лиги "СКА-Хабаровска". Туда же на просмотр, по информации ТАСС, отправился и Баляйкин.

Голышев, по информации ТАСС, находится на просмотре в "Крыльях Советов", которые также вылетели из премьер-лиги по итогам сезона, и в ближайшее время может подписать с самарским клубом контракт.

"На Пугина рассчитываем"

Киселев прояснил ситуацию с полузащитником Алексеем Пугиным и хорватским защитником Анте Пульичем, которые не явились на сбор вовремя. "У Алексея контракт с футбольным клубом, но по ряду обстоятельств он остался дома. Мы на него рассчитываем. Про Анте Пульича вдаваться в подробности не хочу, это его семейные дела", - сказал он.

В зимний перерыв "Томь" из-за долгов по зарплате вынуждена была расстаться с большей частью стартового состава, поэтому во второй части сезона с учетом запрета на регистрацию игроков клуб вынужден был обходиться в основном игроками молодежного состава.

Все вышеперечисленные игроки регулярно играли за команду во второй части прошедшего сезона: Голышев провел 16 игр, Баляйкин - 19, Чуперка - 18, Осипов - 10, Гвинейский - восемь, Митирев - 13, Пугин - 21, Пульич - 10.

Ранее стало известно, что состав томичей покинули полузащитник Артем Попов (25 матчей в прошедшем сезоне) и вратарь Алексей Солосин (12).