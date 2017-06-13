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Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маске

Спорт
13 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Защитник получил повреждение носа в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА

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Федор Кудряшов

Федор Кудряшов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продолжит выступать в защитной маске из-за несросшихся костей лица. Об этом игрок сообщил журналистам.

Кудряшов получил повреждение носа в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА, после чего ему его вправили и изготовили защитную маску, в которой он провел несколько игр. Игрок также получил ушиб в товарищеском матче с чилийцами (1:1) 9 июня и был заменен.

"После повреждения чувствую себя намного лучше, - рассказал Кудряшов. - Что касается маски, перед матчем с чилийцами сделали обследование, не все кости срослись, поэтому придется играть еще в ней. Она еще доставляет дискомфорт, но в игре я на это не обращаю внимания".

Российская сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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