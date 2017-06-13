Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маске

Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:53
Между жизнью и вечностью: как заморозить себя и проснуться в будущемНаука 13 июня, 12:49
Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маскеСпорт 13 июня, 12:47
Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июняСпорт 13 июня, 12:43
Сенатор Климов может возглавить временную комиссию СФ по защите госсуверенитетаПолитика 13 июня, 12:38
УЕФА будет вручать награды лучшим игрокам в сезоне в Лиге чемпионов и Лиге ЕвропыСпорт 13 июня, 12:37
Международная Букеровская премия. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:36
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 июня, 12:35
В парламент Молдавии внесены поправки об ограничении вещания российского ТВМеждународная панорама 13 июня, 12:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продолжит выступать в защитной маске из-за несросшихся костей лица. Об этом игрок сообщил журналистам.
Кудряшов получил повреждение носа в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА, после чего ему его вправили и изготовили защитную маску, в которой он провел несколько игр. Игрок также получил ушиб в товарищеском матче с чилийцами (1:1) 9 июня и был заменен.
"После повреждения чувствую себя намного лучше, - рассказал Кудряшов. - Что касается маски, перед матчем с чилийцами сделали обследование, не все кости срослись, поэтому придется играть еще в ней. Она еще доставляет дискомфорт, но в игре я на это не обращаю внимания".
Российская сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).