Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маске

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов продолжит выступать в защитной маске из-за несросшихся костей лица. Об этом игрок сообщил журналистам.

Кудряшов получил повреждение носа в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА, после чего ему его вправили и изготовили защитную маску, в которой он провел несколько игр. Игрок также получил ушиб в товарищеском матче с чилийцами (1:1) 9 июня и был заменен.

"После повреждения чувствую себя намного лучше, - рассказал Кудряшов. - Что касается маски, перед матчем с чилийцами сделали обследование, не все кости срослись, поэтому придется играть еще в ней. Она еще доставляет дискомфорт, но в игре я на это не обращаю внимания".

Российская сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Команда сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).