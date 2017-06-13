Безопасность на Кубке конфедераций в Сочи обеспечат более 8 тысяч человек

ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцевСпорт 13 июня, 16:01
В Великобритании подсчитали выгоду от управления пищевыми отходамиСоциальная ответственность 13 июня, 16:00
Российские спортсмены не могут угощать чаем приходящих их тестировать допинг-офицеровСпорт 13 июня, 15:44
Томские ученые создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика для АрктикиНаука 13 июня, 15:43
СМИ: слушания по делу Ким Чен Нама перенесли в тюрьму в МалайзииМеждународная панорама 13 июня, 15:42
Гендиректор ФК "Тосно": перед сезоном осталось решить вопросы по вратарям и МилевскомуСпорт 13 июня, 15:32
Ходоки Смердова и Широбоков выступят на юниорском ЧЕ без предварительной сдачи нормативовСпорт 13 июня, 15:30
Кандидат на пост премьер-министра Ирландии Лео ВарадкарБиографии и справки 13 июня, 15:29
Французский футболист Гризманн продлил контракт с "Атлетико"Спорт 13 июня, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Более 8 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время проведения матчей Кубка конфедераций в Сочи. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всего охрану правопорядка (в Сочи - прим. ТАСС) будут обеспечивать больше 8 тыс. человек. Из них 5,5 тыс. - непосредственно сотрудники органов правопорядка: 4 тыс. - работники МВД, и здесь, по аналогии с Олимпиадой, будут привлечены сводные отряды из соседних Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Республики Адыгея. Кроме того, в Сочи будут работать 1,5 тыс. сотрудников регионального управления Росгвардии", - сказал он.
По словам Кондратьева, дополнительно для охраны привлекут порядка 800 казаков, почти 600 работников частных охранных предприятий и более 1 тыс. волонтеров, которые прошли специальную подготовку.
"И здесь главное не просто гарантировать стопроцентную защищенность наших гостей, но и сделать так, чтобы эти меры были максимально комфортными для людей. Да, они должны быть жесткими, но в то же время не должны повлиять на ощущение праздника", - добавил губернатор.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, в городе работает более 1,5 тыс. камер видеонаблюдения, данные с которых поступают в городской ситуационно-аналитический центр. Также порядка 300 камер установлены в пределах видимости особо значимых объектов - вокзалов, аэропортов, спортобъектов и мест массового пребывания людей.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тыс. зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.