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Безопасность на Кубке конфедераций в Сочи обеспечат более 8 тысяч человек

Спорт
13 июня, 15:13 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

По словам губернатора Краснодарского края, дополнительно для охраны привлекут порядка 800 казаков, почти 600 работников частных охранных предприятий и более 1 тыс. волонтеров

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КРАСНОДАР, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Более 8 тыс. человек будут обеспечивать безопасность во время проведения матчей Кубка конфедераций в Сочи. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Всего охрану правопорядка (в Сочи - прим. ТАСС) будут обеспечивать больше 8 тыс. человек. Из них 5,5 тыс. - непосредственно сотрудники органов правопорядка: 4 тыс. - работники МВД, и здесь, по аналогии с Олимпиадой, будут привлечены сводные отряды из соседних Ставропольского края, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Республики Адыгея. Кроме того, в Сочи будут работать 1,5 тыс. сотрудников регионального управления Росгвардии", - сказал он.

По словам Кондратьева, дополнительно для охраны привлекут порядка 800 казаков, почти 600 работников частных охранных предприятий и более 1 тыс. волонтеров, которые прошли специальную подготовку.

"И здесь главное не просто гарантировать стопроцентную защищенность наших гостей, но и сделать так, чтобы эти меры были максимально комфортными для людей. Да, они должны быть жесткими, но в то же время не должны повлиять на ощущение праздника", - добавил губернатор.

Камеры в городе

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, в городе работает более 1,5 тыс. камер видеонаблюдения, данные с которых поступают в городской ситуационно-аналитический центр. Также порядка 300 камер установлены в пределах видимости особо значимых объектов - вокзалов, аэропортов, спортобъектов и мест массового пребывания людей.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тыс. зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.

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