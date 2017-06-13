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Спортдиректор ФК "Амкар": Гаджиев продлит контракт с клубом в ближайшее время

Спорт
13 июня, 13:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года

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Гаджи Гаджиев

Гаджи Гаджиев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Пермский футбольный клуб "Амкар" в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Виктор Засульский.

11 июня команда начала подготовку к новому сезону.

"Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека - Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время", - рассказал Засульский.

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. Под его руководством "Амкар" вышел в полуфинал Кубка России сезона-2015/16. В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) команда заняла десятое место.

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