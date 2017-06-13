Около 40 спортсменов будут представлять Латвию на ОИ-2018 в Пхенчхане

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РИГА, 13 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Около 40 спортсменов из Латвии примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, точное число атлетов будет зависеть от итогов квалификационных соревнований. Об этом сообщили представители Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) на заседании спортивной подкомиссии Сейма (парламента) республики.
Как сообщает пресс-служба ЛОК, на предыдущих зимних Олимпиадах республику представляло от 50 до 60 спортсменов. "Но в 2018 году число участников, представляющих страну на Олимпиаде, будет меньше, поскольку в турнире не будет участвовать сборная по хоккею", - указывает комитет.
Как отметил вице-президент ЛОК Эйнарс Фогелис, всех спортсменов латвийской олимпийской сборной за 90 дней до начала Игр проверят на допинг.
До 9 октября Латвия должна составить список кандидатов на участие в Олимпиаде, а 21 января будущего года завершится квалификация.
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.