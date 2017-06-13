Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом "Зенит"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков подписал контракт с петербургским "Зенитом". Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Да, это так. "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате", - сказал Волков.

В прошедшем сезоне Волков выступал за московское "Динамо". Ранее 32-летний спортсмен сообщил ТАСС, что пропустит предстоящий сезон (за национальную сборную) и займется восстановлением.

"Зенит" был создан в преддверии сезона-2017/18. Главным тренером клуба стал Александр Климкин.