Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с петербургским волейбольным клубом "Зенит"

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков подписал контракт с петербургским "Зенитом". Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Да, это так. "Зенит" подал заявку на участие в чемпионате", - сказал Волков.
В прошедшем сезоне Волков выступал за московское "Динамо". Ранее 32-летний спортсмен сообщил ТАСС, что пропустит предстоящий сезон (за национальную сборную) и займется восстановлением.
"Зенит" был создан в преддверии сезона-2017/18. Главным тренером клуба стал Александр Климкин.