Хоккеист Ковальчук полностью восстановился после травмы

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский хоккеист Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.

Ранее 34-летний Ковальчук получил травму колена из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира, который прошел в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Форвард был прооперирован в Германии.

"Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам", - сказал Николаев.

Срок контракта Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).