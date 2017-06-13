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Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Австралии в товарищеском матче

Спорт
13 июня, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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Футболисты сборной Бразилии

Футболисты сборной Бразилии

© EPA/JOE CASTRO

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу со счетом 4:0 разгромила команду Австралии в товарищеском матче. Встреча прошла в Мельбурне.

Счет открыл на 11-й секунде матча Диего Соуза. Голевой пас отдал полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Жулиано, который через несколько секунд после стартового свистка перехватил мяч и вывел Соузу один на один с вратарем. На третьей компенсированной минуте Соуза забил второй гол, оформив дубль. Также мячами отметились Тиаго Силва (62-я минута) и Тайсон (75).

Сборная Бразилии проведет следующий матч 31 августа. Бразильцы примут на своем поле команду Эквадора в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года. Ранее сборная Бразилии квалифицировалась на чемпионат, гарантировав себе место не ниже четвертого в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки.

Австралийцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии, Камеруна и Чили. Первый матч на турнире австралийцы проведут 19 июня против сборной Германии.

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