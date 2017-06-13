Кафе и рестораны Сочи готовы накормить зрителей Кубка конфедераций блюдами кубанской кухни

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Сочинские предприятия общественного питания в преддверии Кубка конфедераций расширили выбор блюд, добавив в меню больше кубанской кухни и закупив местные продукты. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Для гостей города-курорта Сочи в ресторанах и кафе разработано специальное меню, в котором представлены блюда из натуральных продуктов, выращенных на Кубани. Меню переведены на английский язык, в некоторых заведениях названия блюд перевели даже на французский и китайский", - отметили в мэрии.

Кафе и рестораны также набрали дополнительный обслуживающий персонал, предпочтения были сделаны официантам со знанием иностранных языков. "Готовимся кормить во время матчей вдвое больше посетителей, чем обычно, до 500 человек в день. Для этого поставили дополнительные столы на площадке рядом с нашим кафе", - рассказал ТАСС повар кафе "Бархатные сезоны" в Олимпийском парке Аванес Хамалян.

Учли при разработке футбольного меню в Сочи не только интерес болельщиков к местной кухне, но и привычки европейцев. В меню - окрошка, борщ, блины с разнообразными начинками, а также суп-пюре из грибов и пицца, в кафе "Кубанский Хуторок" рядом со стадионом "Фишт" гостям предложат несколько вариантов вареников собственного изготовления - с картошкой и жареным луком, сыром, творогом, вишней. В меню также салаты из свежих овощей. "Продукты со склада планируем завозить дважды в день, на столах у болельщиков будет все только самое свежее", - отметила управляющая "Кубанского Хуторка" Наталья Митасова.

Продуктовые склады в районе проведения футбольных матчей перешли на онлайн-режим работы с заказчиками. Как заверили в управлении потребительского рынка администрации Сочи, проблем с поставками продуктов питания в городе не будет, у поставщиков уже есть опыт работы во время Олимпиады. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщал, что номерной фонд курорта способен одновременно принять до 200 тысяч гостей.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" пройдут четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.

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