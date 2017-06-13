Французский футболист Гризманн продлил контракт с "Атлетико"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Французский нападающий Антуан Гризманн продлил контракт с испанским футбольным клубом "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение между клубом и игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний француз может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Ранее Спортивный арбитражный суд (КАС) отклонил апелляцию "Атлетико" на запрет регистрировать новых игроков в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. После того, как клуб лишился возможности покупать новых футболистов в летнее трансферное окно, Гризманн принял решение остаться в команде.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед людьми, которые неправильно поняли мои высказывания. Возможно, я плохо выражаю свои мысли или кто-то хочет делать новости там, где их нет, но с тех пор, как я пришел сюда, я отдавал всего себя клубу, товарищам по команде и тренерскому штабу", - заявил Гризманн.

В прошедшем сезоне Гризманн провел 53 матча за "Атлетико", забив 26 мячей и отдав 12 голевых передач. По итогам 2016 года француз был включен в тройку претендентов на звание лучшего игрока мира наряду с португальским нападающим "Реала" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.