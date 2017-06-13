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Ходоки Смердова и Широбоков выступят на юниорском ЧЕ без предварительной сдачи нормативов

Спорт
13 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Турнир пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля

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Яна Смердова (справа)

Яна Смердова (в центре)

© Альберт Стародубцев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские ходоки Яна Смердова и Сергей Широбоков имеют право выступить на юниорском первенстве Европы, которое пройдет в Италии во второй половине июля, без прохождения квалификационного отбора. Об этом сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России по легкой атлетике.

Для участия в летнем первенстве Европы юниоры-ходоки должны выполнить квалификационный норматив и пройти 10-километровку быстрее 44 минут 30 секунд, юниорки - быстрее 50.45. Победитель юношеского чемпионата мира 2015 года Широбоков в минувшее воскресенье на первенстве России в Чебоксарах прошел эту дистанцию за 40 минут. Однако этот результат не может быть засчитан в качестве норматива на ЧЕ, так как соревнования проводила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), которая в настоящее время ограничена в своих правах после приостановки своего членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Другая представительница России, 19-летняя Смердова, в конце мая выиграла 10-километровку на Кубке Европы в Чехии с результатом 46.38 (при нормативе 50.45). Однако этот результат не может быть зачтен организаторами соревнований, так как Кубок Европы проходил не на стадионе, как требует отбор, а на асфальтированной трассе за его пределами.

"Мы обратились с вопросом в европейскую федерацию, нам ответили, что если в каждом виде может выступить только один представитель от страны, то в таком случае они могут быть допущены без предварительной сдачи квалификационного норматива. Об этом гласит регламент юниорского первенства Европы", - заметил собеседник агентства.

Тренирующийся в Саранске 18-летний Широбоков и воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Смердова 11 апреля получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций право выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов. Если для Смердовой июльское первенство Европы станет главным стартом сезона, то Широбокову в августе еще предстоит выступить на взрослом чемпионате мира в Лондоне. Никто из других российских ходоков до настоящего времени не получил разрешений от IAAF.

Первенство Европы среди юниоров (до 20 лет) пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.

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