Гендиректор ФК "Тосно": перед сезоном осталось решить вопросы по вратарям и Милевскому

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Тосно" практически завершил летнюю трансферную кампанию, вопросы остаются только с вратарской линией и нападающим Артемом Милевским. Об этом ТАСС заявил генеральный директор футбольного клуба Вячеслав Матюшенко.

Во вторник новичок премьер-лиги объявил состав из 23 игроков, который начал работу на втором предсезонном сборе в Бору. В него, в частности, входят два вратаря - Василий Лукичев и Михаил Опарин, а также украинец Милевский.

"Вопрос, останется ли Милевский в клубе, еще открыт, все может решиться в любой момент. А так, мы практически завершили трансферную политику, вопросы остаются только по вратарской линии", - рассказал Матюшенко.

Ранее клуб из одноименного города объявил об уходе защитников Арсения Логашова, Дмитрия Аравина и Константина Гарбуза, полузащитника Станислава Причиненко, вратаря Эдуарда Байчоры, а также нападающего Павла Киреенко. Состав команды пополнили защитники Нуну Роша, Виталий Шахов и Аслан Дудиев, вратарь Опарин, полузащитник Ян Казаев, а также нападающие Анте Вукушич и Георгий Мелкадзе. В предстоящем сезоне "Тосно" впервые в истории выступит в премьер-лиге.