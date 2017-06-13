Российские спортсмены не могут угощать чаем приходящих их тестировать допинг-офицеров

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены в последнее время вынуждены регулярно проходить проверку на допинг, по причине чего к ним домой зачастую приходят одни и те же офицеры антидопинговых служб, однако соблюсти обычные нормы гостеприимства и угостить знакомого чаем они не могут. Как пояснил ТАСС действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, в должностных инструкциях допинг-офицеров прописано, что они должны отвечать отказом на подобного рода предложения.

"В 2016 году допинговые офицеры ко мне начали ходить раз в месяц, так сейчас и продолжается; если я дома, то обычно приходят одни и те же. Угощаю ли я их чаем? А им нельзя, вдруг я им подсыплю чего-нибудь и они отрубятся; серьезно! У них в должностной инструкции написано, что им нельзя ни чай пить, ни есть ничего", - рассказал Шубенков.

После ряда допинговых скандалов антидопинговые службы уделяют пристальное внимание вопросу "чистоты" российских спортсменов. Ряд международных спортивных федераций объявили об усилении контроля за ними, а Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая до сих пор не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), и вовсе установила минимальное число допинг-тестов, которые необходимо сдать россиянам для получения допуска к соревнованиям.

"Атмосфера на соревнованиях такая, словно и не было этого дурацкого 2016 года, - рассказал Шубенков об отношении к нему со стороны соперников. - Для IAAF же главное, чтобы я допинг не ел. И нынче у них появилось пожелание, чтобы я нигде не носил российский триколор".

Ранее IAAF сообщила ТАСС, что считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов своего национального флага во время турниров, которые проходят под эгидой организации.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимо комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF позже приняла решение разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова.