Борзаковский: Мемориал Евстратова в Жуковском должен стать традиционным

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Турнир по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, который посвящен памяти российского тренера Вячеслава Евстратова, должен стать традиционным. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, чьи слова передает пресс- служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Мемориал В.М. Евстратова" пройдут в подмосковном Жуковском 16 июня.

"Вячеслав Макарович очень грамотный методический тренер, всегда знал свое дело, всегда доводил спортсменов до их профессионального пика и помогал отработать мастерство, - сказал Борзаковский, являющийся воспитанником Евстратова. - Работая с ним в тандеме, всегда можно было добиться своих лучших результатов. Сам Вячеслав Маркович жил в Жуковском, там тренировал, большинство его воспитанников родились или живут в этом городе или рядом, поэтому было решено провести такие соревнования, почтить память нашего тренера. Надеюсь, они станут традиционными и будут проводиться регулярно, потому что таких людей хочется помнить".

В программу соревнований входят метание молота, диска, копья, толкание ядра, забеги на 100 м, 200 м, 1500 м, забеги с барьерами на 110 м и 400 м, на 3000 м с препятствиями, прыжки в длину, в высоту, с шестом и тройной прыжок.

Евстратов подготовил призеров и победителей чемпионатов мира и Олимпийских игр, среди которых, кроме Борзаковского, Анатолий Димов, Екатерина Подкопаева, Сергей Афанасьев и Елена Афанасьева.