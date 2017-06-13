ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцев

Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций будет организована на самом высоком уровнеСпорт 13 июня, 17:17
Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозокЭкономика и бизнес 13 июня, 17:08
Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матчеСпорт 13 июня, 17:00
В Екатеринбурге представили 3D-реконструкцию Шигирского идолаНовости Урала 13 июня, 16:58
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президентуПолитика 13 июня, 16:56
Вячеслав Малежик перенес инсультКультура 13 июня, 16:52
Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмыМеждународная панорама 13 июня, 16:47
В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроникиНовости партнеров 13 июня, 16:44
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантовМеждународная панорама 13 июня, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной Швейцарии могут принять участие в Кубке Первого канала в том случае, если на турнире сыграет команда Канады. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
На прошлой неделе было объявлено, что швейцарцы и канадцы выступят на первом этапе Евротура с 8 по 12 ноября в Финляндии. Соперники дополнят традиционный список команд в лице сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. Расписание турнира будет объявлено в середине августа.
"Если будет участвовать сборная Канады, то нужно будет приглашать еще одну команду, чтобы было шесть участников. У нас есть варианты, скорее всего, сборная Швейцарии. С точки зрения уровня команд, они идут первыми в нашем списке", - сказал Ротенберг.
Кубок Первого канала, как и раньше, пройдет в Москве в декабре, несмотря на интерес к хоккею в регионах, сообщил Ротенберг. "У нас многие турниры проходят в регионах. Нам очень важно, проводить там соревнования, но Кубок Первого канала пройдет в Москве", - подчеркнул он.
В мае сообщалось о возможном участии канадцев на этапах Евротура в Финляндии и России. Это связано с тем, что на Олимпийских играх в феврале следующего года не выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. В составе канадцев будут игроки, выступающие в Европе.