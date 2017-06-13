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ФХР: швейцарцы могут сыграть на Кубке Первого канала в случае приезда канадцев

Спорт
13 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

На прошлой неделе было объявлено, что швейцарцы и канадцы выступят на первом этапе Евротура с 8 по 12 ноября в Финляндии

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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной Швейцарии могут принять участие в Кубке Первого канала в том случае, если на турнире сыграет команда Канады. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

На прошлой неделе было объявлено, что швейцарцы и канадцы выступят на первом этапе Евротура с 8 по 12 ноября в Финляндии. Соперники дополнят традиционный список команд в лице сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. Расписание турнира будет объявлено в середине августа.

"Если будет участвовать сборная Канады, то нужно будет приглашать еще одну команду, чтобы было шесть участников. У нас есть варианты, скорее всего, сборная Швейцарии. С точки зрения уровня команд, они идут первыми в нашем списке", - сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала, как и раньше, пройдет в Москве в декабре, несмотря на интерес к хоккею в регионах, сообщил Ротенберг. "У нас многие турниры проходят в регионах. Нам очень важно, проводить там соревнования, но Кубок Первого канала пройдет в Москве", - подчеркнул он.

В мае сообщалось о возможном участии канадцев на этапах Евротура в Финляндии и России. Это связано с тем, что на Олимпийских играх в феврале следующего года не выступят игроки из Национальной хоккейной лиги. В составе канадцев будут игроки, выступающие в Европе.

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