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ISU сохранил возможность переноса ЧЕ-2018 по фигурному катанию из России

Спорт
13 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Данное решение было принято в ходе заседания совета ISU, которое прошло со 2 по 4 июня в Амстердаме

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© EPA/KIYOSHI OTA

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) сохранил за собой возможность переноса или отмены чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года, который должен пройти в Москве, из-за данных в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Данное решение было принято в ходе заседания совета ISU, которое прошло со 2 по 4 июня в Амстердаме. По его итогам было принято решение, что, так как право на проведение ЧЕ-2018 было предоставлено Москве до публикации доклада, организация оставляет за собой право на отмену или перенос турнира из-за данных в документе, а также по "серьезным причинам" другого характера.

8 июля независимая комиссия WADA во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Позднее МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения своих соревнований на территории России на время расследования допинговых скандалов.

Чемпионат Европы 2018 года должен пройти в Москве с 15 по 21 января.

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