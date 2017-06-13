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Стелу в честь Елены Исинбаевой откроют до конца июня в Дагестане

Спорт
13 июня, 16:13 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, июня. /ТАСС

Инициатива установки стелы, которую начали возводить в мае этого года, принадлежит администрации Хивского района и координатору проекта "ГТО в СКФО" по Дагестану Имрану Аваеву

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Стелу в честь Елены Исинбаевой откроют до конца июня в селе Чувек в Хивском районе Дагестана, где родился отец спортсменки. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Хивского района Бейдуллах Мирзоев.

"Стела (в честь Исинбаевой) установлена в селе Чувек. Это ее родина, здесь родился ее отец. Сейчас благоустраиваем прилегающую территорию. До конца июня планируем торжественное открытие", - сказал Мирзоев.

По его словам, на церемонию открытия спортсменку уже пригласили. "Она обещала приехать, но насколько получится, посмотрим", - отметил собеседник агентства.

Инициатива установки стелы, которую начали возводить в мае этого года, принадлежит администрации Хивского района и координатору проекта "ГТО в СКФО" по Дагестану, уроженцу села Чувек Имрану Аваеву.

Ранее министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что легкоатлетический стадион "Труд", расположенный в Махачкале, будет носить имя Елены Исинбаевой.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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