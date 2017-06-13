Олимпийская сборная России по хоккею не сыграет на Кубке Шпенглера - 2017

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 25 лет) не будет участвовать в Кубке Шпенглера этого года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В конце декабря прошлого года швейцарский портал Neue Zurcher Zeitung сообщил о том, что в турнире 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм могут сыграть несколько сборных, включая России и Швейцарии. Позднее Ротенберг сообщил ТАСС, что ФХР рассмотрит возможность участия олимпийской сборной в этом соревновании.
"Участие олимпийской сборной не планируется в Кубке Шпенглера. Команда будет участвовать в других турнирах, в том числе в Sochi Open в августе. Команда примет участие как минимум в трех турнирах до Олимпийских игр", - сказал Ротенберг.
Кубок Шпенглера среди клубных команд традиционно проводится в последних числах декабря в швейцарском Давосе. Неизменным участником турнира является сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе.
Олимпийская сборная России была сформирована решением правления ФХР в декабре 2015 года с целью подготовки резерва для национальной команды страны.