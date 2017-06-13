Павильон в виде корабля построен для болельщиков около арены "Фишт" к Кубку конфедераций

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Павильон в виде корабля, построенный на подходе к стадиону "Фишт" в Сочи, будет встречать болельщиков во время Кубка конфедераций. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Павильон смогут посетить все зрители, имеющие билеты на матчи Кубка конфедераций", - говорится в заявлении мэрии. В специальной зоне для любителей футбола установлен почтовый ящик для открыток и организована продажа сувениров в морской тематике.

Также к Кубку конфедераций был пополнен ассортимент товаров во всех сувенирных лавках, которые расположились на набережных, в парках и скверах, в Олимпийском парке, на горноклиматических курортах Красной Поляны. В числе прочих товаров туристы смогут купить самый северный в мире сочинский чай и высокогорный мед.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Спартак"), Санкт-Петербурге (стадион "Санкт-Петербург"), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань-Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На арене в Сочи состоятся три игры группового этапа и один полуфинал.

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