"Автомобилист" заключил контракт с канадским хоккеистом Тейлором Беком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Состав екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" пополнил 26-летний канадский нападающий Тейлор Бек, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон". Контракт с ним рассчитан на год, сообщает пресс-служба клуба.

"Состав нашей команды пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год", - говорится в сообщении.

В Национальной хоккейной лиге нападающий дебютировал в 2012 году. "Всего в АХЛ Бек сыграл 315 матчей, набрав 235 очков (82+153), в НХЛ - 23 очка (11+12) в 97 играх", - отмечается в сообщении пресс-службы "Автомобилиста".

"Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.