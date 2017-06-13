"Локомотив" заключил мировое соглашение с футболистом Альбертом Сапатером

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Локомотив" и испанский футболист Альберто Сапатер заключили мировое соглашение на выгодных для клуба условиях. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба "Локомотива".
Ранее портал Life.ru распространил информацию о том, что палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала "Локомотив" выплатить Сапатеру 110 млн рублей в связи с тем, что московский клуб досрочно расторг контракт с игроком на незаконных основаниях. Соглашение между "Локомотивом" и испанским полузащитником было разорвано после завершения сезона-2014/15.
"Локомотив" действительно получил решение Палаты по разрешению споров ФИФА, - сказал Прокопец. - Согласно решению ФИФА, клуб был признан расторгнувшим договор с футболистом без обоснованных причин и обязан выплатить компенсацию. Однако еще до вынесения решения ФИФА новое руководство клуба вступило с футболистом в переговоры о заключении мирового соглашения, в котором учитывались бы интересы клуба. Такое соглашение и было заключено".
"Поверьте, в сложившейся ситуации соглашение было заключено на очень выгодных для клуба условиях. Клуб благодарен Альберто Сапатеру за конструктивную позицию и за желание идти навстречу", - отметил юрист.
Сапатер перешел в "Локомотив" в июне 2011 года, подписав пятилетний контракт. В октябре 2015 года президент московского клуба Ольга Смородская сообщила, что соглашение с испанским полузащитником было расторгнуто. Игрок провел за "Локомотив" 38 матчей (32 - в сезоне-2011/12) в различных турнирах, забив 1 мяч. В июне 2016 года Сапатер подписал контракт с испанской "Сарагосой".