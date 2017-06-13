Российские хоккеисты прибудут в Южную Корею за две недели до старта олимпийского турнира

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки сборной России для адаптации и подготовки к Играм в Пхенчхане прибудут в Южную Корею приблизительно за две недели до начала олимпийского хоккейного турнира. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Мужской хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля в двух дворцах: в Союзном хоккейном центре в Канныне и на Спортивной арене университета Квандон. В соревновании примут участие 12 команд. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами США, Словакии и Словении.

"По нашему плану сборная будет готовиться к Олимпийским играм в Новогорске, потом мы летим в Южную Корею. Решение вопросов логистики, питания, проживания находится на финальной прямой, - сказал Ротенберг. - Проходят встречи с коллегами из Южной Кореи. Команда прибудет туда для адаптации почти за две недели до начала турнира".