Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций будет организована на самом высоком уровне

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Безопасность на Кубке конфедераций по футболу в России будет организована ответственными ведомствами на самом высоком уровне. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Принимаются исчерпывающие меры по организации безопасности всеми ведомствами и структурами, - сказал Сорокин. - У нас есть уверенность, что безопасность будет на самом высоком уровне. Все меры регламентированы и все ответственные ведомства знают, что им делать. У нас есть возможность не допускать на футбольные матчи лица, которые совершали правонарушения, также налажен информационный контакт с западными коллегами и есть возможность обмениваться списками таких людей".

"Мы не считаем, что это (фанаты) угроза", - добавил Сорокин.

В преддверии проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира МВД был сформирован список болельщиков, которым в судебном порядке запрещено посещать матчи турниров. В настоящий момент в данном списке находится 191 болельщик.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.