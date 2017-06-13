ХК "Витязь" не стал продлевать контракт с пятикратным чемпионом России Степановым

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подмосковный "Витязь" не будет продлевать контракт с нападающим команды пятикратным чемпионом России Александром Степановым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер хоккейного клуба Игорь Варицкий.
Чемпион страны и обладатель Кубка Гагарина 38-летний Степанов провел за "Витязь" в минувшем сезоне 40 матчей, в которых отдал голевую передачу. В плей-офф хоккеист участия не принимал.
"Витязь" не будет продлевать контракт со Степановым. Мы благодарны ему за сезон", - сказал Варицкий.
Степанов стал чемпионом России в составе "Динамо" (2000, 2005) и "Ак Барса" (2006, 2009, 2010), обладателем Кубка европейских чемпионов 2008 года в составе казанского клуба. Сезон-2015/16 Степанов пропустил.