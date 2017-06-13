Порядка 70% билетов продано на матчи Кубка конфедераций

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. На матчи Кубка конфедераций по футболу в России продано порядка 70% билетов. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Можем сказать, что в продаже еще билеты есть, не менее 30 процентов, - сказал Сорокин. - Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения. Огромной популярностью у нас пользуются матчи сборной России, чуть меньшей - матчи других команд".

Помимо билета на матч, болельщики для посещения матчей Кубка конфедераций должны оформить так называемый паспорт болельщика или FAN ID. Это персонифицированная карта зрителя, является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдается бесплатно. Такую карту должен получить каждый болельщик после приобретения билета на матч. FAN ID вместе с входным билетом обеспечивает зрителям быстрый проход на стадион.

Для иностранных граждан FAN ID дает право безвизового въезда в РФ в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и 10 дней после последнего матча турнира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.