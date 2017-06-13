Шляхтин назвал конструктивной очередную встречу с рабочей группой IAAF

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Очередная встреча с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) прошла конструктивно и оставила позитивные впечатления. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Встреча состоялась во вторник в Москве, в мероприятии принял участие глава Министерства спорта РФ Павел Колобков. "Встреча с рабочей группой IAAF прошла достаточно конструктивно, ровно и позитивно", - заявил Шляхтин.

"Сегодня мы обсудили все критерии по восстановлению, которые предъявляет к нам IAAF, апрельский отчет рабочей группы, который та предоставила совету IAAF, - добавил Шляхтин. - Павел Анатольевич Колобков, который также принимал участие в сегодняшнем мероприятии, рассказал о процессе восстановления РУСАДА в своих правах и тех моментах борьбы с допингом, к которым имеет отношение Министерство спорта. Все вопросы и моменты, имеющие отношение к ВФЛА, были обсуждены и проговорены".

IAAF имеет к ВФЛА ряд вопросов по выполнению критериев восстановления

По словам Шляхтина, IAAF все еще имеет по отношению к ВФЛА ряд вопросов, касающихся критериев восстановления. "Сегодня мы еще раз прошлись по тем вопросам, которые, по мнению IAAF, нами пока не до конца решены, - сказал Шляхтин. - Рабочая группа четко обозначила нам их, мы все это документально зафиксировали, чтобы понять, как нам нужно решить до конца эти вопросы".

"Проблемных моментов еще достаточно много, - добавил глава ВФЛА. - Речь идет о возврате премиальных дисквалифицированными спортсменами, осложненным доступом в закрытые города, также обсуждали список тренеров, которые из-за причастности к допинговым нарушениям были уволены в последнее время. Кроме того касались темы урегулирования правовых вопросов и возможности административного воздействия на тренеров, которые временно отстранены. Все эти вопросы, по мнению IAAF, очень актуальны, и их надо безотлагательно решить".

Дата следующей встречи не определена

Дата следующей встречи представителей ВФЛА с рабочей группой IAAF на данный момент не определена. "Этот вопрос пока остается открытым", - уточнил Шляхтин.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.