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Минтранс РФ: болельщиков Кубка конфедераций будут перевозить комфортабельные поезда

Спорт
13 июня, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Правительством было принято решение расширить коридор бесплатного проезда до трех дней до и после матча

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Генеральный директор оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин и заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул (справа)

Генеральный директор оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин и заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул (справа)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Болельщиков Кубка конфедераций - 2017 в России будут перевозить новые комфортабельные поезда, сервис бесплатного проезда заработает 15 июня. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула.

"Поезда последних годов выхода, исключительно комфортные, купе с вагоном-рестораном. Если зритель захочет задержаться, он спокойно может уехать позднее. Правительством было принято решение расширить коридор бесплатного проезда до трех дней до и после матча", - рассказал Асаул.

Через несколько дней в России стартует Кубок конфедераций - представительный турнир лучших сборных своих континентов и генеральная репетиция чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир откроется матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" 17 июня. В Россию приедут шесть национальных команд, ставших победителями чемпионатов своих конфедераций - Европы (Португалия), Африки (Камерун), Северной и Центральной Америки (Мексика), Южной Америки (Чили), Азии (Австралия) и Океании (Новая Зеландия), а также действующие чемпионы мира, сборная Германии. Финал турнир состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, также матчи Кубка конфедераций примут Москва, Казань и Сочи.

Ожидается, что турнир посетят десятки тысяч болельщиков из других стран. Пока больше всего билетов приобрели любители футбола из Чили, Мексики и Германии. Сами билеты можно купить на сайте fifa.com/bilet, а также в главных билетных центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Минимальная цена для российских болельщиков - 960 рублей.

Чтобы попасть на матч, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика (FAN ID ). Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить FAN ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право посещения игры, а также право на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира и на бесплатный проезд в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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