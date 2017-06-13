Сборная России по боксу должна завоевать пять золотых медалей на ЧЕ

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое командное место на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Прошел тренерский совет, была поставлена задача завоевать пять золотых медалей, а также занять первое место в командном зачете. Я думаю, что это вполне реально, все- таки у нас в команде есть боксеры с опытом выступления на Олимпийских играх. Сегодня вечером команда отправится в Харьков, безопасность нам гарантирована со стороны Международной ассоциации бокса и Европейской конфедерации бокса", - сказал Кремлев.
На чемпионате Европы выступят в том числе олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев (64).
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.