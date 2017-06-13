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Тренер: футболисты сборной Новой Зеландии должны остановить Смолова

Спорт
13 июня, 18:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

По словам Даррена Базели, это является вызовом для игроков его команды

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Остановить нападающего сборной России по футболу Федора Смолова - это вызов для игроков команды Новой Зеландии. Об этом заявил журналистам помощник главного тренера новозеландцев Даррен Базели.

Россияне и новозеландцы очным матчем откроют Кубок конфедераций 17 июня.

"Встреча с россиянами - большой вызов для нас, будет упорная игра, - поделился ожиданиями Базели. - У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно".

"Смолов - это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора - большой вызов", - признался тренер новозеландцев.

В понедельник новозеландцы в товарищеском матче проиграли сборной Белоруссии (0:1). "Это не тот результат, который мы ожидали, но у нас сейчас все делается для игры в субботу, - рассказал Базели. - У нас было три недели, чтобы построить команду, ребята хорошо потрудились".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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