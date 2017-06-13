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Началась подготовка газона на стадионе в Пензе, который станет тренировочной базой ЧМ-2018

Спорт
13 июня, 18:18 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 13, июня. /ТАСС

12 июня специалисты засеяли игровое поле травой

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ПЕНЗА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты засеяли игровое поле на пензенском стадионе "Зенит" в рамках подготовки арены к чемпионату мира по футболу 2018 года, рассказал во вторник журналистам глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время посещения стадиона.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Пенза не входит в число 11 городов, где будут сыграны матчи турнира, но при этом местный стадион станет тренировочной базой для одной из команд-участниц.

"Этап подготовки основания футбольного тренировочного поля завершен. 12 июня специалисты засеяли игровое поле травой. Сегодня специалисты вели подсев семян травы, и по рекомендации Министерства спорта РФ при устройстве поля с натуральным покрытием мы использовали травы мятлик луговой и райграс пастбищный", - сказал глава города.

Реконструкция стадиона "Зенит" включает в себя выполнение работ по реконструкции административного здания с пресс-центром для журналистов и раздевалками для команд и тренерского состава, устройство трибун и системы освещения поля и мини-футбольных площадок. На реконструкцию стадиона выделено более 234 млн рублей.

"Для подготовки стадиона к чемпионату мира 2018 года из федерального бюджета выделено 103,5 млн рублей, бюджетом Пензенской области на реализацию проекта предусмотрено 61,8 млн рублей, еще 69,3 млн рублей на реконструкцию "Зенита" мы нашли в городской казне", - сказал мэр.

Городские власти заявляют, что основные инженерные работы по реконструкции стадиона выполнены, осталось обустройство поля, выращивание травы и правильный уход за посевным материалом, благоустройство территории вокруг стадиона. В ближайшее время начнется создание парковочной зоны возле стадиона, установка контрольно-пропускных пунктов, монтаж системы охраны периметра стадиона. Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "Зенит" предусматривает замену инженерно-коммуникационной инфраструктуры объекта, строительство котельной, теплового пункта и системы наружного освещения.

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