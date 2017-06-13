Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шляхтин: IAAF может принять решение о допуске российских легкоатлетов в середине июня

Спорт
13 июня, 18:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

На данный момент к участию в международных турнирах допущены 14 российских легкоатлетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может допустить российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в середине июня. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Смотрите также
Дмитрий Шляхтин

Шляхтин назвал конструктивной очередную встречу с рабочей группой IAAF

Во вторник состоялась очередная встреча рабочей группы IAAF с представителями ВФЛА, мероприятие прошло в Москве.

"На сегодняшней встрече с рабочей группой IAAF вопрос о допуске до участия к международным стартам оставшихся российских легкоатлетов не обсуждался, - сказал Шляхтин. - Мы думаем, что это может произойти в середине июня. Время пока не подошло, мы находимся в режиме ожидания".

На данный момент к участию в международных турнирах допущены 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено на основании итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Смотрите также

Аксенова и Рудакова, получившие разрешения IAAF, пока не планируют выступать за рубежом

Адамс считает, что IAAF занимается "легким троллингом" в вопросе допуска россиян к стартам

IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага

Глава IAAF Коу надеется увидеть прогресс в вопросе восстановления ВФЛА

ВФЛА не считает, что IAAF затягивает рассмотрение заявок легкоатлетов на участие в стартах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама