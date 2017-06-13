Шляхтин: IAAF может принять решение о допуске российских легкоатлетов в середине июня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может допустить российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в середине июня. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Во вторник состоялась очередная встреча рабочей группы IAAF с представителями ВФЛА, мероприятие прошло в Москве.

"На сегодняшней встрече с рабочей группой IAAF вопрос о допуске до участия к международным стартам оставшихся российских легкоатлетов не обсуждался, - сказал Шляхтин. - Мы думаем, что это может произойти в середине июня. Время пока не подошло, мы находимся в режиме ожидания".

На данный момент к участию в международных турнирах допущены 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено на основании итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).