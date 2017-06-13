Финалист Roland Garros Вавринка выступит на турнире в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка возглавит посев на теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира, который пройдет с 18 по 24 сентября.

Вавринка в прошлом году дошел до финала турнира, где уступил представителю Германии Александру Звереву. Швейцарец дошел до финала Открытого чемпионата Франции - 2017, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

"Я с нетерпением жду своего возвращения в Санкт- Петербург, - сказал Вавринка. - Мне все здесь очень понравилось в прошлом году - организация турнира, шоу на корте, отель, в котором мы жили, все было просто потрясающие. Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге, может быть, даже лучше, чем в прошлом году".

На счету 32-летнего швейцарца 16 побед на турнирах в одиночном разряде, включая турниры "Большого шлема". Также в его активе золото Олимпиады-2008 в парном разряде.