ФК "Крылья Советов" ведет переговоры о контрактах с Самодиным, Тарановым и Зотовым

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Самарские "Крылья Советов" ведут переговоры о новых контрактах с защитниками Иваном Тарановым и Георгием Зотовым, а также хотят заключить соглашение с нападающим Александром Самодиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.
Во вторник самарский клуб опубликовал список игроков, которые в понедельник начали предсезонный сбор в Сербии, в нем не оказалось Таранова и Зотова. Об интересе самарцев к Самодину, который в прошлом сезоне работал в "Енисее" под руководством Андрея Тихонова, пришедшего в "Крылья", ранее сообщило издание "Спорт-Экспресс".
"С Тарановым мы в процессе переговоров. Почему не летит на сбор? Тренер с ним пообщался, а теперь обсуждаем детали мы, окончательного решения пока нет. С Зотовым тоже в стадии переговоров, не исключено, что он останется", - прояснил ситуацию Шашков.
"Самодин нам интересен, ведем переговоры", - подтвердил собеседник ТАСС.
Гендиректор самарцев также опроверг вероятность продолжения сотрудничества с белорусским полузащитником Александром Глебом, который вторую часть прошедшего сезона провел в "Крыльях" на правах аренды. "Глеба у нас точно не будет", - заявил Шашков.
Таранов, который выигрывал Кубок УЕФА в составе ЦСКА, выступает за самарцев с 2008 года и последние несколько сезонов является капитаном команды. Зотов заключил контракт с "Крыльями" в феврале текущего года. По итогам прошедшего сезона самарский клуб вылетел из премьер-лиги и в предстоящем выступит в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).