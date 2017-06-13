Подготовка газона на поле "Ростов-Арены" завершится в июле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Подрядная организация, которая занимается подготовкой поля "Ростов-Арены", завершит все работы в июле. Как сообщили в пресс-службе губернатора, об этом во вторник глава Ростовской области Василий Голубев сообщил вице-премьеру России Виталию Мутко.

"В июле подрядная организация завершит на "Ростов- Арене" работы по устройству футбольного поля, включая посев газона. Для обеспечения нормального роста травы необходимо оборудование системы дополнительного освещения роста газона и техника для ухода за газоном и защиты от негативных погодных условий", - пояснил донской губернатор.

В пресс-службе отметили, что Голубев обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в решении вопроса по обеспечению "Ростов-Арены" необходимым оборудованием.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено на 80%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.