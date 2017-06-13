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Угуев выиграл чемпионат России по вольной борьбе в весе до 57 кг

Спорт
13 июня, 19:02 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 13, июня. /ТАСС

В финальной схватке Угуев был сильнее другого представителя Дагестана Артема Гебекова

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НАЗРАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Заур Угуев стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Назрани.

В финальной схватке Угуев был сильнее Артема Гебекова. Поединок завершился со счетом 3:1.

Бронзовые медали в весовой категории до 57 кг завоевали Омак Сюрюн, победивший в схватке за третье место Хасанхусейна Батрутдинова (2:2, по последнему касанию), и Рамазан Ферзалиев, оказавшийся сильнее Дмитрия Аксенова (9:4).

В весе до 86 кг победителем стал Владислав Валиев, победивший Шамиля Кудиямагомедова со счетом 4:1. Бронзовыми призерами стали Арсен-Али Мусалалиев и Анзор Уришев.

В весе до 125 кг победителем стал Анзор Хизриев, выигравший у Магомедгаджи Нурасулова со счетом 3:2. Бронзовыми призерами стали Цыбик Максаров и Алдан Ибрагимов.

Чемпионат России завершится 14 июня.

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