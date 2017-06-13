ФК "Спартак" подписал контракт с защитником Тигиевым

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"Культура 13 июня, 20:32
Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в КалининградеСпорт 13 июня, 20:14
ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренераСпорт 13 июня, 20:14
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подрядСпорт 13 июня, 20:08
Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 19:56
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымлениеПроисшествия 13 июня, 19:50
Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство СШАСпорт 13 июня, 19:44
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокациейОбщество 13 июня, 19:37
ФК "Спартак" подписал контракт с защитником ТигиевымСпорт 13 июня, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" подписал долгосрочный контракт с защитником Георгием Тигиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Точный срок соглашения не сообщается.
В прошлом сезоне 22-летний игрок был арендован "Спартаком" у "Анжи", после окончания арендного соглашения он стал свободным агентом. За московский клуб Тигиев провел четыре матча. Всего в прошедшем сезоне футболист сыграл в 20 матчах, в которых результативными действиями не отметился. В составе красно-белых Тигиев стал чемпионом России.