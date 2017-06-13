ФК "Спартак" подписал контракт с защитником Тигиевым

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" подписал долгосрочный контракт с защитником Георгием Тигиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Точный срок соглашения не сообщается.

В прошлом сезоне 22-летний игрок был арендован "Спартаком" у "Анжи", после окончания арендного соглашения он стал свободным агентом. За московский клуб Тигиев провел четыре матча. Всего в прошедшем сезоне футболист сыграл в 20 матчах, в которых результативными действиями не отметился. В составе красно-белых Тигиев стал чемпионом России.