Призовой фонд Кубка Минобороны по современному пятиборью составит $50 тысяч

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Призовой фонд Кубка Министерства обороны РФ по современному пятиборью составит $50 тысяч. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Кубок Министерства обороны РФ по современному пятиборью разыгрывается с 2013 года. Обычно турнир проходит в сентябре в формате смешанной эстафеты. Точная дата его проведения в этом году еще не утверждена.

"С финансированием и призовым фондом турнира все в порядке. Он равен $50 тысячам, из которых победитель получает примерно половину. С датой проведения турнира мы определимся в ближайшее время", - сказал Аминов.