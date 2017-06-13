Россиянки Чуйнышена и Тимошинина выиграли серебро и бронзу в прыжках в воду с вышки на ЧЕ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Анна Чуйнышена стала второй в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Она набрала 326,90 балла.

Еще одна россиянка Юлия Тимошинина (313,30) заняла третье место.

Золото завоевала британка Лу Тулсон (330,75).