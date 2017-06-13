Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в Барселоне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на втором этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Барселоне.

Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 30,32 секунды.

Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Второй этап проходит 13-14 июня.