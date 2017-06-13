ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" представил итальянца Роберто Манчини в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация 52-летнего специалиста проходит во вторник в Санкт-Петербурге.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" 1 июня. Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Как ранее сообщили ТАСС источники, знакомые с условиями контракта итальянца, его зарплата составит 4,5 млн евро в год.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.