ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренера

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" представил итальянца Роберто Манчини в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Презентация 52-летнего специалиста проходит во вторник в Санкт-Петербурге.
Манчини был назначен главным тренером "Зенита" 1 июня. Контракт специалиста с клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года. Как ранее сообщили ТАСС источники, знакомые с условиями контракта итальянца, его зарплата составит 4,5 млн евро в год.
Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.