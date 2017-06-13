Ди Франческо стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома"

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"Культура 13 июня, 20:32
Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в КалининградеСпорт 13 июня, 20:14
ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренераСпорт 13 июня, 20:14
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подрядСпорт 13 июня, 20:08
Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 19:56
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымлениеПроисшествия 13 июня, 19:50
Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство СШАСпорт 13 июня, 19:44
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокациейОбщество 13 июня, 19:37
ФК "Спартак" подписал контракт с защитником ТигиевымСпорт 13 июня, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римлян.
Контракт с 47-летним итальянским специалистом рассчитан до 2019 года.
Ди Франческо сменил на посту главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, который возглавил итальянский "Интер". Ди Франческо в 2014-2017 годах возглавлял "Сассуоло".
В прошедшем сезоне "Рома" заняла второе место в чемпионате Италии.