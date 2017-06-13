Ди Франческо стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Контракт с 47-летним итальянским специалистом рассчитан до 2019 года.

Ди Франческо сменил на посту главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, который возглавил итальянский "Интер". Ди Франческо в 2014-2017 годах возглавлял "Сассуоло".

В прошедшем сезоне "Рома" заняла второе место в чемпионате Италии.