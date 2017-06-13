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Ди Франческо стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома"

Спорт
13 июня, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2019 года

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эусебио Ди Франческо назначен главным тренером итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Контракт с 47-летним итальянским специалистом рассчитан до 2019 года.

Ди Франческо сменил на посту главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, который возглавил итальянский "Интер". Ди Франческо в 2014-2017 годах возглавлял "Сассуоло".

В прошедшем сезоне "Рома" заняла второе место в чемпионате Италии.

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