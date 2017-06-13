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Манчини заявил, что его главная задача в ФК "Зенит" - вернуть клуб в Лигу чемпионов

Спорт
13 июня, 20:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Итальянский специалист отметил, что в следующем сезоне постарается выиграть с "Зенитом" чемпионат России

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Презентация нового главного тренера ФК "Зенит" Роберто Манчини в Санкт-Петербурге

Презентация нового главного тренера ФК "Зенит" Роберто Манчини в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Основная задача итальянского тренера Роберто Манчини в санкт-петербургском "Зените" - сделать так, чтобы команда снова стала участником Лиги чемпионов по футболу. Об этом 52-летний специалист заявил на своей презентации в качестве нового главного тренера команды.

"Благодарю вас за радушный прием. Я знал, что болельщики "Зенита" активны, но не знал, что настолько. Спасибо господину (Алексею) Миллеру (главе "Газпрома"), потому что его поддержка нам необходима, и я уверен, что он будет ее оказывать и в дальнейшем. Спасибо господину (Сергею) Фурсенко (президенту "Зенита") за его поддержку, надеюсь, что с его и моей помощью мы снова начнем выигрывать. Главная задача - вернуться в Лигу чемпионов, и мы сможем сделать это вместе", - отметил Манчини.

"Мы постараемся попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет победы в чемпионате. "Зенит" - чемпион!" - сказал итальянец.

Манчини был назначен главным тренером "Зенита" в начале июня. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

"Зенит" в чемпионате России сезона-2016/17 под руководством румынского тренера Мирчи Луческу занял третье место, во второй раз подряд не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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