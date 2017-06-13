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Миллер заявил, что "Зенит" - самый популярный футбольный клуб в России

Спорт
13 июня, 20:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

По словам председателя правления "Газпрома", петербургский клуб обладает самой мощной армией болельщиков

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Алексей Миллер

Алексей Миллер

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" является самым популярным футбольным клубом в России с самой мощной армией болельщиков. Такое мнение на презентации нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини высказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Презентация 52-летнего специалиста проходит во вторник в Санкт-Петербурге. Итальянец прибыл в город ранее днем. Манчини был назначен главным тренером "Зенита" 1 июня.

"Зенит" сегодня самый популярный и самый любимый клуб в России, у него самая мощная армия болельщиков. Вы знаете, это неслучайно, "Зенит" заслужил быть первым своими яркими победами, красивой игрой и, конечно, нашей богатой историей. Петербург является родиной российского футбола. За нашу богатую клубную историю были выиграны все национальные трофеи и СССР, и России, и сегодня "Зенит" является клубом, который обладает всеми европейскими трофеями, кроме Лиги чемпионов", - сказал Миллер.

"У "Зенита" сильное имя, клуб регулярно входит в двадцатку лучших в Европе. Немаловажно, что в последнее время клуб является финансово самодостаточным, это является нашей базой для развития. Синьор Манчини, вы достигали успеха в Италии, Англии, Турции, но самых значимых побед вы можете достичь только в России. Стать чемпионом одной шестой части суши, быть чемпионом страны с 11 часовыми поясами, хотим пожелать вам удачи", - заключил председатель правления "Газпрома".

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков выразил надежду, что пребывание Манчини в клубе будет успешным. "У нас славная история, современная инфраструктура, но "Зенит" никогда не останавливался на достигнутом, мы ставим только амбициозные задачи. На этом этапе мы возлагаем особые надежды на Манчини. Город и спонсоры ждут победы в чемпионате России, но мы также хотим быть в десятке сильнейших клубов Европы, мы уверены, что опыт Манчини поможет добиться реализации этих задач", - сказал функционер.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также высказал свое мнение о назначении Манчини. "В последнее время мы заждались хороших результатов, изменения назрели. Благодарен президенту клуба Сергею Фурсенко за его решение. Уверен, что Манчини поможет "Зениту" вернуть первое место в чемпионате и добьется успехов в еврокубках", - считает губернатор.

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