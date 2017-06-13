Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд

Спорт
13 июня, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В третьем матче финальной серии московская команда выиграла в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72, счет в серии до трех побед стал 3-0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4333949.stepNow *12 +1}} - 7 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4333949.sliderLength-1}}
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Выбор редакции
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций 13 июня, 10:28
Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России 12 июня, 22:32
Празднование Дня России в Санкт-Петербурге
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России 12 июня, 19:12
Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе 12 июня, 18:16
Москвичи и гости столицы приняли участие в фестивале "Многонациональная Россия" 12 июня, 17:11
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек 12 июня, 16:41
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4333949'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4333949'].sliderLength - 1}}
+
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В третьем матче финальной серии московская команда выиграла в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0.

Защитник армейцев Нандо де Коло стал самым ценным игроком серии.

Армейцы 24-й раз в истории стали чемпионами России. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.

В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА занял третье место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
2
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа
7
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
Темы дня
Загрузка...
Реклама