Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд

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Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подрядСпорт 13 июня, 21:20
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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В третьем матче финальной серии московская команда выиграла в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0.
Защитник армейцев Нандо де Коло стал самым ценным игроком серии.
Армейцы 24-й раз в истории стали чемпионами России. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.
В Евролиге нынешнего сезона ЦСКА занял третье место.