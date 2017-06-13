Чупков победил на дистанции 100 м брассом на турнире в Барселоне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Антон Чупков стал победителем заплыва на дистанции 100 м брассом на втором этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Барселоне.

Чупков преодолел дистанцию за 59,39 секунды. Второе место занял представитель ЮАР Камерон ван дер Бург (1.00,02), третьим стал итальянец Николо Мартиненьи (1.00,20).

У женщин на дистанции 100 м на спине второе место заняла россиянка Дарья Устинова (1.00,46). Выиграла заплыв австралийка Эмили Сибум (58,99), третьей стала канадка Тэйлор Рук (1.00,86).

Второй этап проходит 13-14 июня.