СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" 17 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

Таски подпишет с турецким клубом трехлетний контракт с годовым окладом в €2 млн. Действующее соглашение Таски со "Спартаком" заканчивается в 2018 году.

В текущем сезоне защитник "Спартака", которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из немецкого "Штутгарта", за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.