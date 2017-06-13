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Итудис: баскетболисты ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБ

Спорт
13 июня, 21:50 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд, обыграв в финале "Химки" с общим счетом 3-0

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Димитрис Итудис

Димитрис Итудис

© Артем Коротаев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки баскетбольного клуба ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

Во вторник ЦСКА в третьем матче финальной серии выиграл в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0. Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд.

"Очень важно, что мы закончили сезон такой красивой победой. Вообще, в Единой лиге ВТБ наша команда играет выдающимся образом. За три года в плей-офф мы одержали 27 побед и лишь раз уступили, УНИКСу. Эта команда великолепная", - сказал Итудис.

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