Итудис: баскетболисты ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки баскетбольного клуба ЦСКА провели выдающийся сезон в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

Во вторник ЦСКА в третьем матче финальной серии выиграл в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72. Счет в серии до трех побед стал 3-0. Армейцы стали чемпионами турнира шестой раз подряд.

"Очень важно, что мы закончили сезон такой красивой победой. Вообще, в Единой лиге ВТБ наша команда играет выдающимся образом. За три года в плей-офф мы одержали 27 побед и лишь раз уступили, УНИКСу. Эта команда великолепная", - сказал Итудис.