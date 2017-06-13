ЦСКА сделал предложение по контракту Теодосичу и ждет ответа от баскетболиста

ХИМКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА сделал контрактное предложение Милошу Теодосичу и ждет от него ответа в ближайшее время. Об этом журналистам заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

Во вторник ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв "Химки" в серии со счетом 3-0.

"Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема. Мы не в школе, чтобы ставить оценки, по отношению к ЦСКА мерило одно - выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо", - сказал Ватутин.

"Многое в плане селекционной работы будет зависеть от того, какое решение примет наш сербский игрок (Теодосич). Предложение от ЦСКА у него есть, сделали мы его давно. Решение оставаться или уезжать должен принимать Тео. Мы ждем от него ответ в ближайшее время", - сказал Ватутин.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.